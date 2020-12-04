Додон обещает до инаугурации Санду повысить статус русского языка в Молдове

Действующий президент Молдовы Игорь Додон планирует подписать закон о повышении статуса русского языка до инаугурации новоизбранного президента Майи Санду. Ранее соотвествующий законопроект принял парламент

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, в Молдове по меньшей мере одну треть населения составляют русскоязычные.

"Для нас принципиально важно, чтобы эти законы были приняты во втором чтении до инаугурации нового президента для того, чтобы я эти законы подписал. Мне кажется, что следующий президент эти законы не подпишет", - сказал он.

3 декабря парламент Молдовы одобрил в первом чтении законопроект о статус русского языка в стране. Также предварительно согласовано возвращение на телевидение программ из России.

Ранее парламент Молдавии урезал полномочия президента страны после победы Майи Санду на выборах. Парламент вывел из-под подчинения президента Службу информации и безопасности Молдовы.