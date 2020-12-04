Додон обіцяє до інавгурації Санду підвищити статус російської мови в Молдові

Чинний президент Молдови Ігор Додон планує підписати закон про підвищення статусу російської мови до інавгурації новообраного президента Майї Санду. Раніше відповідний законопроект ухвалив парламент

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Росія-24".

За його словами, в Молдові щонайменше одну третину населення складають російськомовні.

"Для нас принципово важливо, щоб ці закони були прийняті у другому читанні до інавгурації нового президента для того, щоб я ці закони підписав. Мені здається, що наступний президент ці закони не підпише", - сказав він.

3 грудня парламент Молдови схвалив у першому читанні законопроект про статус російської мови в країні. Також попередньо погоджено повернення на телебачення програм з Росії.

Раніше парламент Молдови урізав повноваження президента країни після перемоги Майї Санду на виборах. Парламент вивів з-під підпорядкування президента Службу інформації і безпеки Молдови.