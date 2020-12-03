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Парламент Молдовы предварительно одобрил законопроект о статусе русского языка

Кишенев, Четверг 03 декабря 2020 19:23
Парламент Молдовы предварительно одобрил законопроект о статусе русского языка
Фото: парламент Молдовы (tv8.md)
Автор: Роман Тверденко

Парламент Молдовы одобрил в первом чтении законопроект о статус русского языка в стране. Также предварительно согласовано возвращение на телевидение программ из России.

Об этом сообщает TV8.

Депутаты вернули русскому языку статус языка межнационального общения. Он предусматривает предоставление и перевод информации, а также ответ на запросы на русском языке по требованию граждан.

В рамках проекта поправок к Кодексу аудиовизуальных медиа-услуг разрешается возобновление трансляции информационных и аналитических программ из России и “из третьих стран, которые соответствуют положениям концепции и стратегии информационной безопасности Молдовы”. Ранее в Молдове могли транслировать программы только из Евросоюза, США, Канады и прочих стран, ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении.

Ранее парламент Молдавии урезал полномочия президента страны после победы Майи Санду на выборах. Парламент вывел из-под подчинения президента Службу информации и безопасности Молдовы.

Напомним, Санду назвала инициативу парламента урезать полномочия президента попыткой захвата власти в Молдове. Она призвала жителей страны выйти на акции протеста из-за этого законопроекта.

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