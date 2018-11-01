Додон исключает вступление Молдовы в НАТО

Фото: Игорь Додон (kremlin.ru)

Додон назвал нейтральный статус Молдовы принципиальной позицией

Молдова никогда не станет членом НАТО, и это является принципиальной позицией страны. Об этом в интервью российским СМИ заявил президент Молдовы Игорь Додон, передает РБК-Украина.

В частности, Додон назвал нейтральный военный статус Молдовы принципиальным вопросом. Он также заявил, что Кишинев не может себе "дружить с кем-либо против кого-то".

"Никакой НАТО в Молдове не должно быть, это принципиальная позиция как минимум двух третей граждан Республики Молдова. Я говорю и на пространстве СНГ, и в Брюсселе, что мы будем дружить и с Западом, и с Россией, но дружить с Европой, Америкой против России мы не будем. Это нам не нужно", - отметил он.

Напомним, ранее спикер молдавского парламента Адриан Канду заявил, что депутаты следующего созыва могут провести конституционную реформу и упразднить должность президента. Он также подчеркнул, что сомневается в утверждении Додоном запрета на российскую пропаганду на телевидении и радио.

Отметим, в сентябре Додона в очередной раз временно отстранили от должности президента Молдовы.