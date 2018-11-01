Додон виключає вступ Молдови до НАТО

Фото: Ігор Додон (kremlin.ru)

Додон назвав нейтральний статус Молдови принциповою позицією

Молдова ніколи не стане членом НАТО, і це є принциповою позицією країни. Про це в інтерв'ю російським ЗМІ заявив президент Молдови Ігор Додон, передає РБК-Україна.

Зокрема, Додон назвав нейтральний військовий статус Молдови принциповим питанням. Він також заявив, що Кишинів не може собі "дружити з кимось проти когось".

"Ніякої НАТО в Молдові не повинно бути, це принципова позиція як мінімум двох третин громадян Республіки Молдова. Я говорю і на просторі СНД, і в Брюсселі, що ми будемо дружити і з Заходом, і з Росією, але дружити з Європою, Америкою проти Росії ми не будемо. Це нам не потрібно", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше спікер молдавського парламенту Адріан Канду заявив, що депутати наступного скликання можуть провести конституційну реформу і скасувати посаду президента. Він також підкреслив, що сумнівається в затвердженні Додоном заборони на російську пропаганду на телебаченні і радіо.

Відзначимо, у вересні Додона в черговий раз тимчасово відсторонили від посади президента Молдови.