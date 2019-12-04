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Додон не виключає своєї участі в президентських виборах в 2020 році

Новини » В світі     04.12.2019 - 05:37
Додон не виключає своєї участі в президентських виборах в 2020 році
Фото: Ігор Додон (kremlin.ru)

Додон має намір спочатку порадитися з командою

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що не виключає своєї участі в президентських виборах, які відбудуться в 2020 році. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

За словами Додона, він має намір спочатку порадитися з командою.

Президент Молдови підкреслив, що у нього як у політика є "два союзники - народ і партія", тому він порадиться з народом, чи йти йому знову на високу посаду.

У той же час Додон зазначив, що займається поточним порядком денним, а не президентськими перегонами.

Нагадаємо, 14 листопада парламент Молдови затвердив новий уряд. За кабінет Іона Кіку проголосували 62 з 101 депутата.

Новий уряд Молдови готовий взяти кредит у РФ, якщо переговори з МВФ зірвуться. Новий прем'єр-міністр і колишній радник проросійського президента Молдови Ігоря Додона, заявив, що незабаром з Росією може бути укладена нова кредитна угода.

Також РБК-Україна повідомляло, що міністр оборони Молдови Віктор Гайчук похвалив бойовиків на Донбасі, після чого опозиція в парламенті запропонувала ініціювати його відставку.

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