Джонсон уменьшит общение с Трампом по время его визита в Британию

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Джонсон и Трамп встретятся всего два раза, при этом у них не запланировано ни одного общения в двустороннем формате

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон максимально уменьшит общение с президентом США Дональдом Трампом во время визита Трампа в Соединенное Королевство на следующей неделе. Об этом сообщила в субботу газета The Times.

Сообщается, что за этим стоит желание правящей Консервативной партии снизить до минимума возможность влияния Трампа на ведущуюся в стране избирательную кампанию в преддверии намеченных на 12 декабря досрочных парламентских выборов.

По данным источника издания в партии, британский премьер и президент США встретятся всего два раза, при этом у них не запланировано ни одного общения в двустороннем формате. Трамп прибудет в Великобританию 2 декабря и покинет страну по завершении саммита НАТО, который пройдет в Лондоне 3-4 декабря.

Источник газеты в Консервативной партии охарактеризовал предстоящий визит главы Трампа как "большую проблему".

Напомним, лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин обвиняет президента США Дональда Трампа в попытке вмешаться в будущие выборы в Британии. Как он отмечает, Трамп хочет, что избрали Бориса Джонсона. Перед этим Трамп в интервью британскому радио LBC заявил, что "Корбин будет очень плохим для вашей страны".