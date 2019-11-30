ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Джонсон уменьшит общение с Трампом по время его визита в Британию

Новости » Политика     30.11.2019 - 17:12
Джонсон уменьшит общение с Трампом по время его визита в Британию
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Джонсон и Трамп встретятся всего два раза, при этом у них не запланировано ни одного общения в двустороннем формате

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон максимально уменьшит общение с президентом США Дональдом Трампом во время визита Трампа в Соединенное Королевство на следующей неделе. Об этом сообщила в субботу газета The Times.

Сообщается, что за этим стоит желание правящей Консервативной партии снизить до минимума возможность влияния Трампа на ведущуюся в стране избирательную кампанию в преддверии намеченных на 12 декабря досрочных парламентских выборов.

По данным источника издания в партии, британский премьер и президент США встретятся всего два раза, при этом у них не запланировано ни одного общения в двустороннем формате. Трамп прибудет в Великобританию 2 декабря и покинет страну по завершении саммита НАТО, который пройдет в Лондоне 3-4 декабря.

Источник газеты в Консервативной партии охарактеризовал предстоящий визит главы Трампа как "большую проблему".

Напомним, лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин обвиняет президента США Дональда Трампа в попытке вмешаться в будущие выборы в Британии. Как он отмечает, Трамп хочет, что избрали Бориса Джонсона. Перед этим Трамп в интервью британскому радио LBC заявил, что "Корбин будет очень плохим для вашей страны".

Украина может начать выгодные Трампу расследования, - CNN Трампу дали больше времени на ответ об участии в слушаниях по импичменту
Новости Украины Дональд ТрампБорис Джонсон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь