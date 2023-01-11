Додік оголосив посла України "небажаним" в Республіці Сербській

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік заявив послу України в Хорватії й Боснії та Герцеговині Василю Кириличу, що він більше не бажана особа в республіці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Slobodna Dalmacija .

Нагадаємо, 8 січня лідер боснійських сербів Мілорад Додік під час святкування "Дня Республіки" заочно нагородив Путіна найвищою відзнакою - орденом за "розвиток і зміцнення дружніх зв'язків між Росією і РС".

Раніше ж Додік підтримав анексію Росією українських територій.

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