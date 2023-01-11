Додик объявил посла Украины "нежелательным" в Республике Сербской

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил послу Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василию Кырылычу, что он больше не желанный человек в республике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Slobodna Dalmacija .

Напомним, 8 января лидер боснийских сербов Милорад Додик во время празднования "Дня Республики" заочно наградил Путина высшим отличием - орденом за "развитие и укрепление дружеских связей между Россией и РС".

Ранее же Додик поддержал аннексию Россией украинских территорий.

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