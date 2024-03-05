Додаток "Дія" не працює

Зокрема, при спробі авторизуватися спливає вікно з повідомленням "На жаль, сталася помилка". Користувачі в мережі пишуть про імовірний збій у роботі додатка.

Фото: додаток держпослуг "Дія" перестав працювати (РБК-Україна)

Довідково

"Дія" - це мобільний застосунок, вебпортал і бренд цифрової держави в Україні, розроблений Міністерством цифрової трансформації України. "Дію" було офіційно запущено у 2020 році.

Застосунок дає змогу зберігати водійське посвідчення, внутрішній і закордонний паспорти й інші документи в смартфоні, а також передавати їхні копії при отриманні банківських чи поштових послуг, заселенні в готель і в інших життєвих ситуаціях. Також через "Дію" (застосунок і/або портал) можна отримати такі державні послуги як "єМалятко" (комплексна послуга при народженні дитини), зареєструвати бізнес і ФОП онлайн, сплачувати податки й подавати декларації, підписувати документи, змінювати місце реєстрації тощо.

Застосунком і порталом, за останніми даними, користується вже понад 20 млн людей.