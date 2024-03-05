ua en ru
Вт, 05 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Додаток "Дія" не працює

Київ, Вівторок 05 березня 2024 14:23
UA EN RU
Додаток "Дія" не працює Фото: додаток "Дія" перестав працювати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Додаток держпослуг "Дія" перестав працювати. Це сталося сьогодні, 5 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, при спробі авторизуватися спливає вікно з повідомленням "На жаль, сталася помилка". Користувачі в мережі пишуть про імовірний збій у роботі додатка.

Додаток &quot;Дія&quot; не працює

Фото: додаток держпослуг "Дія" перестав працювати (РБК-Україна)

Довідково

"Дія" - це мобільний застосунок, вебпортал і бренд цифрової держави в Україні, розроблений Міністерством цифрової трансформації України. "Дію" було офіційно запущено у 2020 році.

Застосунок дає змогу зберігати водійське посвідчення, внутрішній і закордонний паспорти й інші документи в смартфоні, а також передавати їхні копії при отриманні банківських чи поштових послуг, заселенні в готель і в інших життєвих ситуаціях. Також через "Дію" (застосунок і/або портал) можна отримати такі державні послуги як "єМалятко" (комплексна послуга при народженні дитини), зареєструвати бізнес і ФОП онлайн, сплачувати податки й подавати декларації, підписувати документи, змінювати місце реєстрації тощо.

Застосунком і порталом, за останніми даними, користується вже понад 20 млн людей.

Раніше РБК-Україна розповідало, як з першого разу пройти перевірку "Дія.Підпис".

Також ми писали, що в "Дії" скоро з'являться електронні документи про освіту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія
NEWS
Бунт у Раді? Парламент скасував засідання до кінця тижня: у чому причина
Бунт у Раді? Парламент скасував засідання до кінця тижня: у чому причина
DAILY
Скільки і на що витрачають українські біженці за кордоном, і до чого тут "картковий туризм"
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Скільки і на що витрачають українські біженці за кордоном, і до чого тут "картковий туризм"