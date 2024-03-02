У "Дії" скоро з'являться електронні документи про освіту: як протестувати послугу
У застосунку "Дія" скоро з'являться електронні документи про освіту. Українці вже можуть протестувати послугу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
Як зазначається, скоро громадяни України зможуть отримати електронні документи про освіту у "Дії". Йдеться про атестати, свідоцтва та дипломи про освіту.
Зараз послуга знаходиться на етапі бета-тестування. Але українці можуть приєднатися та першими отримати у "Дії" освітні документи.
До бета-тесту можуть долучитися громадянин України віком від 14 років. Для цього потрібно мати верифікований податковий номер.
Як долучити до бета-тесту:
- Потрібно зайти в чат-бот у Telegram "Запис на бета-тестування Дії".
- Далі потрібно натиснути "Розпочати" і обрати "Документи про освіту".
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