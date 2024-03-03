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Як з першого разу пройти перевірку Дія.Підпис: поради

Неділя 03 березня 2024 13:38
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Як з першого разу пройти перевірку Дія.Підпис: поради Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Українці використовують Дія.Підпис для підписання електронних документів та петицій, авторизування в застосунках та сайтах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Дія" у Telegram.

"Документи з електронним підписом мають таку саму юридичну силу, як і засвідчені вручну. Під час використання Дія.Підпису обличчя порівнюється з вашими фото на документах", - йдеться у повідомленні.

Щоб пройти перевірку Дія.Підпису з першого разу:

  • Якщо на документах ви без окулярів, то для Дія.Підпису зніміть їх також.
  • Тримайте камеру телефона так, щоб підборіддя було на рівні нижньої частини рамки, а лоб - верхньої. Рамка постійно має бути зеленого кольору.
  • Вибирайте місце з гарним освітленням, щоб обличчя було добре видно.
  • Фон має бути однотонним - без картин, інших людей, меблів та улюбленого котика.
  • Тримайте телефон на рівні обличчя, а не знизу чи зверху.
  • Стежте, щоб у камеру не потрапляло проміння від лампи чи сонця.

Що таке "Дія"

"Дія" - це мобільний додаток, веб-портал і бренд цифрової держави в Україні, розроблений Міністерством цифрової трансформації України.

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