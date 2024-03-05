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Приложение "Дія" не работает

Киев, Вторник 05 марта 2024 14:23
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Приложение "Дія" не работает Фото: приложение "Дія" перестало работать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Приложение госуслуг "Дія" перестало работать. Это произошло сегодня, 5 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, при попытке авторизоваться сплывает окно с сообщением "К сожалению, произошла ошибка". Пользователи в сети пишут об вероятном сбое в работе приложения.

Приложение &quot;Дія&quot; не работает

Фото: приложение госуслуг "Дія" перестало работать (РБК-Украина)

Обновлено 14:49. В "Дія" сообщили о возобновлении работы приложения

"Обновили все сервисы, чтобы все работало быстрее. Не беспокойтесь, приложение работает как всегда", - говорится в сообщении.

Справка

"Дія" - это мобильное приложение, вебпортал и бренд цифрового государства в Украине, разработанный Министерством цифровой трансформации Украины, официально запущенное в 2020 году.

Приложение позволяет хранить водительские права, внутренний и загранпаспорта и другие документы в смартфоне, а также передавать их копии при получении банковских или почтовых услуг, заселении в гостиницу и в других жизненных ситуациях. Также через "Дію" (приложение и/или портал) можно получить такие государственные услуги как "єМалятко" (комплексная услуга при рождении ребенка), зарегистрировать бизнес и ФОП онлайн, платить налоги и подавать декларации, подписывать документы, менять место регистрации и т.д.

Приложением и порталом, по последним данным, пользуется уже более 20 млн человек.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как с первого раза пройти проверку "Дія. Підпис".

Также мы писали, что в "Дія" скоро появятся электронные документы об образовании.

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Дия
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