Додаткові потяги з Києва до Чернігова і Вінниці: коли курсуватимуть та де купити квитки

АТ "Укрзалізниця" оголосила про запуск додаткових поїздів у серпні за напрямками Київ - Вінниця та Київ - Чернігів. Квитки вже з’явилися у продажу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю" .

Українців закликають планувати поїздки завчасно та перевіряти актуальний розклад, включно з проміжними зупинками та часом відправлення, на сайті uz.gov.ua .

Квитки можна придбати в застосунку Укрзалізниці, на booking.uz.gov.ua та в залізничних касах.

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди зі Львова до Ворохти у серпні, щоб українці встигли побачити Карпати цього літа. Потяги курсуватимуть у різні дні з 6 до 17 серпня. У складі - вагони плацкарт, купе та СВ. Квитки вже у продажу онлайн і в касах.

Нагадаємо, з 1 серпня 2025 року "Укрзалізниця" запровадила тестову верифікацію пасажирів через "Дія.Підпис" при купівлі чи поверненні квитків на три популярні рейси: Київ-Ужгород, Львів-Одеса та Київ-Чоп. Мета - боротьба з квитковими спекуляціями. Квитки на ці потяги недоступні в касах, окрім кількох виняткових точок продажу.

Зміни не стосуються військових, пільговиків та іноземців. УЗ також працює над впровадженням альтернативної верифікації через BankID.

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