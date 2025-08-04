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Дополнительные поезда из Киева в Чернигов и Винницу: когда будут курсировать и где купить билеты

Понедельник 04 августа 2025 11:47
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Дополнительные поезда из Киева в Чернигов и Винницу: когда будут курсировать и где купить билеты Фото: Поезд "Укрзализныци" (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

АО "Укрзализныця" объявила о запуске дополнительных поездов в августе по направлениям Киев - Винница и Киев - Чернигов. Билеты уже появились в продаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Какие рейсы добавили

Поезд №775/776 Киев - Винница будет курсировать 7, 9 и 15 августа в обоих направлениях.

Поезд №702/701 Киев - Чернигов будет курсировать 8, 9, 10, 15, 16 и 17 августа в обоих направлениях.

Билеты можно приобрести в приложении Укрзализныци, на booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

Украинцев призывают планировать поездки заранее и проверять актуальное расписание, включая промежуточные остановки и время отправления, на сайте uz.gov.ua.

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" запускает дополнительные поезда из Львова до Ворохты в августе, чтобы украинцы успели увидеть Карпаты этим летом. Поезда будут курсировать в разные дни с 6 до 17 августа. В составе - вагоны плацкарт, купе и СВ. Билеты уже в продаже онлайн и в кассах.

Напомним, с 1 августа 2025 года "Укрзализныця" ввела тестовую верификацию пассажиров через "Дія.Підпис" при покупке или возврате билетов на три популярных рейса: Киев-Ужгород, Львов-Одесса и Киев-Чоп. Цель - борьба с билетными спекуляциями. Билеты на эти поезда недоступны в кассах, кроме нескольких исключительных точек продажи.

Изменения не касаются военных, льготников и иностранцев. УЗ также работает над внедрением альтернативной верификации через BankID.

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Укрзализныця Поезда
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