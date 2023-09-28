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Додаткова допомога Україні не увійде в бюджет Пентагону. Її розглянуть окремо, - ЗМІ

США, Четвер 28 вересня 2023 20:12
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Додаткова допомога Україні не увійде в бюджет Пентагону. Її розглянуть окремо, - ЗМІ Фото: Палата представників США окремо проголосує за виділення коштів для України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Палата представників США окремо проголосує за виділення 300 мільйонів доларів для допомоги України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

В американському Конгресі законодавці сперечаються щодо затвердження бюджетного законодавства. Якщо бюджетні постанови не буде затверджено до кінця тижня, уряд США частково призупинить свою роботу в рамках так званого "шатдауну".

Питання допомоги Україні

Одне з питань, яке законодавці обговорюють найбільше - допомога Україні. В результаті тривалого обговорення, в середу республіканці у регламентному комітеті Палати представників домовились про винесення на окреме голосування поставному щодо додаткової військової допомоги Україні у 300 мільйонів доларів.

Раніше ця стаття витрат - Ukraine Security Assistance Initiative - на тренування українських військовиків та придбання зброї - мала бути частиною законопроєкту про асигнування для Пентагону.

Однак під час терміново скликаної вечірньої зустрічі у середу представники Республіканської партії, які мають 221 місце у Палаті представників Конгресу проти 212 у демократів, вирішили голосувати за нього окремо.

Детальніше про загрозу "шандауну" можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Допомога Україні

Раніше президент США Джо Байден попросив Конгрес схвалити додаткові витрати на суму близько 40 млрд доларів, зокрема 24 млрд доларів для України та інші міжнародні потреби з метою продовжувати підтримувати нас у боротьбі з російськими загарбниками. Цей запит вже отримав двопартійну підтримку у Сенаті, але не у Палаті представників.

При цьому Білий дім та Держдеп США висловили впевненість у двопартійній підтримці України у Конгресі.

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