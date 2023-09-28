Дополнительная помощь Украине не войдет в бюджет Пентагона. Ее рассмотрят отдельно, - СМИ

Палата представителей США отдельно проголосует за выделение 300 миллионов долларов для помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

В американском Конгрессе законодатели спорят об утверждении бюджетного законодательства. Если бюджетные постановления не будут утверждены до конца недели, правительство США частично приостановит свою работу в рамках так называемого "шатдауна".

Вопросы помощи Украине

Один из вопросов, который законодатели обсуждают больше всего - помощь Украине. В результате длительного обсуждения, в среду республиканцы в регламентном комитете Палаты представителей договорились о вынесении на отдельное голосование по дополнительной военной помощи Украине в 300 миллионов долларов.

Ранее эта статья расходов - Ukraine Security Assistance Initiative - на тренировку украинских военных и приобретение оружия - должна была быть частью законопроекта об ассигнованиях для Пентагона.

Однако во время срочно созванной вечерней встречи в среду представители Республиканской партии, которые имеют 221 место в Палате представителей Конгресса против 212 у демократов, решили голосовать за него отдельно.

Детальнее об угрозе "шандауна" можно узнать в материале РБК-Украина.

Помощь Украине

Ранее президент США Джо Байден попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы на сумму около 40 млрд. долларов, в том числе 24 млрд. долларов для Украины и другие международные потребности с целью продолжать поддерживать нас в борьбе с российскими захватчиками. Этот запрос уже получил двухпартийную поддержку в Сенате, но не в Палате представителей.

При этом Белый дом и Госдеп США выразили уверенность в двухпартийной поддержке Украины в Конгрессе.

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