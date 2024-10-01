Додасть потужності енергосистемі: з ремонту достроково вивели ще один енергоблок

"1 жовтня, після планово-попереджувального ремонту, фахівці "Енергоатома" успішно під'єднали до енергомережі енергоблок однієї з АЕС. Триває набір потужності. Завдяки якісній роботі атомників, блок вивели з ремонту на 12 днів раніше запланованого терміну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після виходу блоку на повну потужність, енергосистема України зміцниться на 1000 МВт.

"Енергоатом робить усе, щоб до початку опалювального сезону українські енергоблоки були перезавантажені свіжим ядерним паливом та підготовлені до проходження осінньо-зимового періоду. Ремонтна кампанія виходить на фінішну пряму і до початку ОЗП всі дев'ять блоків, які розташовані на підконтрольній Україні території, будуть готові до роботи протягом найскладніших місяців", - зазначив керівник "Енергоатома" Петро Котін.

Він додав, що фахівці компанії виконують роботи якісно та з випередженням графіків.