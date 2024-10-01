Добавит мощности энергосистеме: из ремонта досрочно вывели еще один энергоблок

"1 октября, после планово-предупредительного ремонта, специалисты "Энергоатома" успешно подключили к энергосети энергоблок одной из АЭС. Продолжается набор мощности. Благодаря качественной работе атомщиков блок вывели из ремонта на 12 дней раньше запланированного срока", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после выхода блока на полную мощность, энергосистема Украины укрепится на 1000 МВт.

"Энергоатом делает все, чтобы к началу отопительного сезона украинские энергоблоки были перезагружены свежим ядерным топливом и подготовлены к прохождению осенне-зимнего периода. Ремонтная кампания выходит на финишную прямую и к началу ОЗУ все девять блоков, расположенных на подконтрольной Украине территории, будут готовы к работе в течение самых сложных месяцев", - отметил руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

Он добавил, что специалисты компании выполняют работы качественно и с опережением графиков.