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Добавит мощности энергосистеме: из ремонта досрочно вывели еще один энергоблок

Фото: в Украине из ремонта досрочно вывели еще один энергоблок (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

"Энергоатом" вывел из ремонта еще один энергоблок на 12 дней раньше запланированного срока. Это добавит украинской энергосистеме 1000 МВт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАЭК "Энергоатом".

"1 октября, после планово-предупредительного ремонта, специалисты "Энергоатома" успешно подключили к энергосети энергоблок одной из АЭС. Продолжается набор мощности. Благодаря качественной работе атомщиков блок вывели из ремонта на 12 дней раньше запланированного срока", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что после выхода блока на полную мощность, энергосистема Украины укрепится на 1000 МВт.

"Энергоатом делает все, чтобы к началу отопительного сезона украинские энергоблоки были перезагружены свежим ядерным топливом и подготовлены к прохождению осенне-зимнего периода. Ремонтная кампания выходит на финишную прямую и к началу ОЗУ все девять блоков, расположенных на подконтрольной Украине территории, будут готовы к работе в течение самых сложных месяцев", - отметил руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

Он добавил, что специалисты компании выполняют работы качественно и с опережением графиков.

Ситуация со светом в Украине

Напомним, с начала 2024 года Россия совершила около десятка массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, весной было уничтожено более 80% генерационных мощностей Украины, что привело к сложной ситуации в энергосистеме.

В связи с постоянными атаками в Украине вводили как аварийные, так и плановые отключения света. Хотя в июле были введены в эксплуатацию два энергоблока на АЭС, после новых ударов 26 августа пришлось снова ввести графики отключений.

Однако в сентябре ситуация в энергосистеме снова улучшилась и свет пока не выключают.

В то же время недавно премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что Россия готовит новые атаки на энергосистему, вероятно, с использованием ракет и дронов.

Тем временем эксперты отметили, что в Украине графики отключений света могут вернуть в любой момент. Генерации недостаточно для того, чтобы покрыть резкий скачок энергопотребления.

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