Додали 50 км польоту: Росія показала нову плануючу бомбу УМПБ-5
Останніми днями у відкритих джерелах з'явилися дані про модернізацію російського авіаційного боєприпасу, призначеного для ураження цілей з великих дистанцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Defence Blog.
Оновлена розробка демонструє спробу розширити можливості застосування плануючих бомб за рахунок змін у конструкції та дальності польоту.
Еволюція модуля УМПК
Росія представила модернізований варіант крилатої плануючої бомби, що отримав позначення УМПБ-5. Згідно з опублікованими фото- і відеоматеріалами, боєприпас став розвитком раніше застосованих комплектів УМПК, які активно використовуються у війні проти України.
Нова версія зберігає модульний принцип, але отримала доопрацьований планер і змінену конфігурацію крила, що спрямовано на збільшення дальності ураження без радикального перегляду системи наведення.
Система навігації та наведення
За даними українських джерел, УМПБ-5 використовує ті самі засоби корекції та навігації, що й попередні зразки. Йдеться про поєднання супутникових та інерціальних систем, відомих як SMART та Комета-М12.
Така архітектура дає змогу застосовувати боєприпас із літаків за межами дії частини засобів ППО, забезпечуючи прийнятну точність по стаціонарних об'єктах.
Варіант із двигуном
Окремо згадується модифікація UMPB-5R. Українські джерела стверджують, що вона оснащена малогабаритним турбореактивним двигуном виробництва SWIWIN, що теоретично збільшує максимальну дальність застосування до 200 кілометрів.
Наявність двигуна дає змогу підтримувати політ після скидання, а не обмежуватися виключно аеродинамічним плануванням.
Зростання дальності без двигуна
Моніторинговий канал "Полковник ГШ" повідомив, що навіть без силової установки поліпшення аеродинаміки і збільшення площі крила додали близько 40-50 кілометрів до дальності польоту.
За цією оцінкою, немоторна версія УМПБ-5 здатна досягати дистанції до 160 кілометрів у разі запуску з відповідних параметрів висоти і швидкості.
Тактика застосування
Оновлені боєприпаси передбачається використовувати з тактичних літаків, включно з Су-34, що діють над окупованими територіями або з повітряного простору Росії.
Збільшена дальність дозволяє носіям залишатися далі від передових засобів ППО, завдаючи ударів по цілях у глибині території України.
Модульний підхід також спрощує виробництво і логістику, перетворюючи старі авіабомби на керовану зброю.
Нагадуємо, що в Бєлгороді зафіксували падіння авіабомби ФАБ-500, скинутої з російського бомбардувальника. Офіційно про подію стало відомо 21 січня, коли очільник Бєлгородської області повідомив про виявлення вирви від боєприпасу на вулиці Губкіна, не уточнивши обставин її появи та причини інциденту.
Зазначимо, що в Одесі контррозвідка СБУ припинила діяльність агентурної групи російської військової розвідки, яка зсередини готувала застосування дронів-бомберів для ударів по місту. За даними служби, було затримано двох агентів ГРУ, які виконували завдання з організації атак на українських військових із використанням цивільного квадрокоптера, оснащеного механізмом скидання боєприпасів.