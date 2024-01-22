UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Додаємо міцності нашій позиції: Зеленський про нараду щодо заморожених активів РФ

Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 22 січня, провів нараду на тему заморожених активів Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу України у Facebook.

"Додаємо міцності нашій позиції - позиції справедливості", - йдеться в заяві.

За його словами, нарада стосувалася теми російських активів, які заморожені в різних юрисдикціях.

Президент додав, що вони мають бути використані для захисту від російської агресії. 

Передача Україні російських активів

Раніше стало відомо, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України. Відповідний план хочуть погодити до другої річниці вторгнення Росії до України.

11 січня стало відомо, що Білий дім підтримав законодавство, яке дозволить конфіскувати близько 300 млрд доларів із заморожених активів РФ, і направити ці кошти на відбудову України.

Сьогодні стало відомо, що посли Європейського союзу в середу, 24 січня, схвалять використання прибутку від заморожених активів РФ на користь України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяВійна в Україні