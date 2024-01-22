Добавляем прочности нашей позиции: Зеленский о совещании по замороженным активам РФ

Президент Владимир Зеленский сегодня, 22 января, провел совещание на тему замороженных активов Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Украины в Facebook.
"Добавляем прочности нашей позиции - позиции справедливости", - говорится в заявлении.
По его словам, совещание касалось темы российских активов, которые заморожены в различных юрисдикциях.
Президент добавил, что они должны быть использованы для защиты от российской агрессии.
Ранее стало известно, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения России в Украину.
11 января стало известно, что Белый дом поддержал законодательство, которое позволит конфисковать около 300 млрд долларов из замороженных активов РФ и направить эти средства на восстановление Украины.
Сегодня стало известно, что послы Европейского союза в среду, 24 января, одобрят использование прибыли от замороженных активов РФ в пользу Украины.
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