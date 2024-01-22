Добавляем прочности нашей позиции: Зеленский о совещании по замороженным активам РФ

"Добавляем прочности нашей позиции - позиции справедливости", - говорится в заявлении.

По его словам, совещание касалось темы российских активов, которые заморожены в различных юрисдикциях.

Президент добавил, что они должны быть использованы для защиты от российской агрессии.

Передача Украине российских активов

Ранее стало известно, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения России в Украину.

11 января стало известно, что Белый дом поддержал законодательство, которое позволит конфисковать около 300 млрд долларов из замороженных активов РФ и направить эти средства на восстановление Украины.

Сегодня стало известно, что послы Европейского союза в среду, 24 января, одобрят использование прибыли от замороженных активов РФ в пользу Украины.