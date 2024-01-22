Додаємо міцності нашій позиції: Зеленський про нараду щодо заморожених активів РФ

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 22 січня, провів нараду на тему заморожених активів Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу України у Facebook .

"Додаємо міцності нашій позиції - позиції справедливості", - йдеться в заяві.

За його словами, нарада стосувалася теми російських активів, які заморожені в різних юрисдикціях.

Президент додав, що вони мають бути використані для захисту від російської агресії.

Передача Україні російських активів

Раніше стало відомо, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України. Відповідний план хочуть погодити до другої річниці вторгнення Росії до України.

11 січня стало відомо, що Білий дім підтримав законодавство, яке дозволить конфіскувати близько 300 млрд доларів із заморожених активів РФ, і направити ці кошти на відбудову України.

Сьогодні стало відомо, що посли Європейського союзу в середу, 24 січня, схвалять використання прибутку від заморожених активів РФ на користь України.