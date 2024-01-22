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Добавляем прочности нашей позиции: Зеленский о совещании по замороженным активам РФ

Украина, Понедельник 22 января 2024 21:19
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Добавляем прочности нашей позиции: Зеленский о совещании по замороженным активам РФ Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский сегодня, 22 января, провел совещание на тему замороженных активов Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Украины в Facebook.

"Добавляем прочности нашей позиции - позиции справедливости", - говорится в заявлении.

По его словам, совещание касалось темы российских активов, которые заморожены в различных юрисдикциях.

Президент добавил, что они должны быть использованы для защиты от российской агрессии.

Передача Украине российских активов

Ранее стало известно, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения России в Украину.

11 января стало известно, что Белый дом поддержал законодательство, которое позволит конфисковать около 300 млрд долларов из замороженных активов РФ и направить эти средства на восстановление Украины.

Сегодня стало известно, что послы Европейского союза в среду, 24 января, одобрят использование прибыли от замороженных активов РФ в пользу Украины.

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