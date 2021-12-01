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Дочь Навального получит за отца премию Сахарова

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Страсбург, Среда 01 декабря 2021 11:16
Дочь Навального получит за отца премию Сахарова Фото: российский оппозиционный лидер Алексей Навальный (instagram.com/yulia_navalnaya)
Автор: Ольга Белей

Премию Сахарова 2021 года "За свободу мысли", которую Европарламент присудил российскому политику Алексею Навальному, за него получит дочь Дарья. Награду он посвятил борцам с коррупцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Награду вручат Дарье Навальной, поскольку ее отец находится в заключении в России и сам не сможет участвовать в церемонии. Вручение состоится в полдень 15 декабря на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге. Как ожидается, на церемонии будет присутствовать и ближайший соратник Навального Леонид Волков", - пишет издание.

Стоит отметить, что Навального на премию выдвинули крупнейшая фракция Европарламента ЕНП и третья по количеству депутатов фракция "Обновить Европу" - "за его мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека". Российского политика они назвали "главным политическим оппонентом" президента РФ Владимира Путина.

Стоит отметить, что в 2019 году Навального уже номинировали на премию Сахарова, но тогда он не попал даже в шорт-лист. В 2021 году в финал премии вышла группа афганских правозащитниц, активисток, журналисток и представительниц политики, а также боливийка Жанин Аньес, которая стала второй в истории страны женщиной-президентом.

Навальный уже заявил, что хочет посвятить свою премию борцам с коррупцией во всем мире "в их любых качествах".

Напомним, у президента России Владимира Путина сомневаются в объективности Европарламента при присуждении премии Сахарова оппозиционеру Алексею Навальному. В Кремле полагают, что премию дали люди, которые якобы "не располагают достоверной информацией".

Отметим, эту премию в разные годы получали белорусская оппозиция и украинский режиссер Олег Сенцов, который несколько лет провел в российской тюрьме.

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