Дочь Навального получит за отца премию Сахарова

Премию Сахарова 2021 года "За свободу мысли", которую Европарламент присудил российскому политику Алексею Навальному, за него получит дочь Дарья. Награду он посвятил борцам с коррупцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

"Награду вручат Дарье Навальной, поскольку ее отец находится в заключении в России и сам не сможет участвовать в церемонии. Вручение состоится в полдень 15 декабря на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге. Как ожидается, на церемонии будет присутствовать и ближайший соратник Навального Леонид Волков", - пишет издание.

Стоит отметить, что Навального на премию выдвинули крупнейшая фракция Европарламента ЕНП и третья по количеству депутатов фракция "Обновить Европу" - "за его мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека". Российского политика они назвали "главным политическим оппонентом" президента РФ Владимира Путина.

Стоит отметить, что в 2019 году Навального уже номинировали на премию Сахарова, но тогда он не попал даже в шорт-лист. В 2021 году в финал премии вышла группа афганских правозащитниц, активисток, журналисток и представительниц политики, а также боливийка Жанин Аньес, которая стала второй в истории страны женщиной-президентом.

Навальный уже заявил, что хочет посвятить свою премию борцам с коррупцией во всем мире "в их любых качествах".