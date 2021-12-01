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Дочка Навального отримає за батька премію Сахарова

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Страсбург, Середа 01 грудня 2021 11:16
Дочка Навального отримає за батька премію Сахарова Фото: російський опозиційний лідер Олексій Навальний (instagram.com/yulia_navalnaya)
Автор: Ольга Белей

Премію Сахарова 2021 року "за свободу думки", яку Європарламент присудив російському політику Олексію Навальному, за нього отримає дочка Дар'я. Нагороду він присвятив борцям з корупцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Нагороду вручать Дар'ї Навальній, оскільки її батько перебуває в ув'язненні в Росії і сам не зможе брати участь у церемонії. Вручення відбудеться опівдні 15 грудня на пленарному засіданні Європарламенту в Страсбурзі. Як очікується, на церемонії буде присутній і найближчий соратник Навального Леонід Волков", - пише видання.

Варто відзначити, що Навального на премію висунули найбільша фракція Європарламенту ЄНП і третя за кількістю депутатів фракція "Оновити Європу" - "за його мужність у боротьбі за свободу, демократію і права людини". Російського політика вони назвали "головним політичним опонентом" президента РФ Володимира Путіна.

Варто відзначити, що в 2019 році Навального вже номінували на премію Сахарова, але тоді він не потрапив навіть в шорт-лист. У 2021 році у фінал премії вийшла група афганських правозахисниць, активісток, журналісток і представниць політики, а також болівійка Жанін Аньєс, яка стала другою в історії країни жінкою-президентом.

Навальний вже заявив, що хоче присвятити свою премію борцям з корупцією в усьому світі "в їх будь-яких якостях".

Нагадаємо, у президента Росії Володимира Путіна сумніваються в об'єктивності Європарламенту при присудженні премії Сахарова опозиціонеру Олексію Навальному. У Кремлі вважають, що премію дали люди, які нібито "не мають достовірної інформації".

Зазначимо, цю премію в різні роки отримували Білоруська опозиція і український режисер Олег Сенцов, який кілька років провів у російській в'язниці.

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Навальний премия
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