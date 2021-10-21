У Путина отреагировали на присуждение Навальному премии Сахарова
У президента России Владимира Путина сомневаются в объективности Европарламента при присуждении премии Сахарова оппозиционеру Алексею Навальному. В Кремле полагают, что премию дали люди, которые якобы "не располагают достоверной информацией".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
"Мы считаем, что подобными решениями Европарламент девальвирует значение этих слов. Мы уважаем Европарламент безусловно, но никто нас не может заставить проявлять уважение к подобным решениям", - отметил он.
По его мнению, решение о присуждении Навальному премии Сахарова принимали те люди, которые "просто не располагают достоверной информацией" в истории с ним.
Напомним, ранее сообщалось, что Навальный, который сейчас находится в российской тюрьме, получил премию имени Сахарова "За свободу мысли" - главную премию Евросоюза в сфере прав человека.
Отметим, эту премию в разные годы получали белорусская оппозиция и украинский режиссер Олег Сенцов, который несколько лет провел в российской тюрьме.