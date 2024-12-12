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РФ перекидає військову техніку з окупованого Криму до Запорізької області, - АТЕШ

Четвер 12 грудня 2024 07:20
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РФ перекидає військову техніку з окупованого Криму до Запорізької області, - АТЕШ Ілюстративне фото: росіяни готуються до наступу на півдні (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські загарбники передислоковують військову техніку з тимчасово окупованого Криму до окупованих районів Запорізької області. Це свідчить про ймовірні наступальні операції на південному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Агенти зафіксували та відстежили переміщення колони військової техніки, що рухалася трасою на північ півострова.

Вони припускають, що колона, ймовірно, прямувала вбік тимчасово окупованої Запорізької області, де загарбники ведуть активні наступальні дії та планують їхнє посилення.

В складі колони була помічена велика кількість броньованої техніки, включно з танками, БМП і БТР, а також військові тягачі та вантажівки.

"Усю зібрану інформацію вже передано за призначенням. Ми знаємо, де і як зупинити цю техніку, щоб вона не досягла материкової частини України", - зазначили в АТЕШ.

Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua/5947)

Активність партизан у РФ і на окупованих територіях

За даними партизанів АТЕШ, російський агресор планує посилити диверсійні рейди в Курській області та в прикордонні з Україною.

Також партизани виявили приховане місце дислокації військових РФ у селищі Мар'їне в окупованому Криму.

Крім того, російські військові ламають свої човни, щоб не штурмувати Дніпро в напрямку Херсону.

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