За сутки состоялось 140 боев. Генштаб описал ситуацию на фронте
За прошедшие сутки, 12 января, на фронте состоялось 140 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления, пять средств противовоздушной обороны, два склада с боеприпасами, шесть артиллерийских средств и еще три другие важные цели российских захватчиков", - пишет Генштаб.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении россияне четыре раза атаковали в районах населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань.
На Купянском направлении враг совершил восемь атак неподалеку Петропавловки и Песчаного.
На Лиманском направлении отражено 12 атак вблизи населенных пунктов Копанки, Шийковка, Первомайское, Макеевка, Твердохлебово, Терны и Заречное.
На Краматорском направлении зафиксировано 15 боестолкновений в районах Часового Яра и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка.
На Покровском направлении враг атаковал 58 раз в районах населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Луч, Новый Труд, Покровск и не только.
На Новопавловском направлении россияне девять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Константинополь, Нескучное, Времовка и Ровнополь. На направлении активно работала авиация противника.
На Приднепровском направлении враг провел один безуспешный штурм.
В Курской области Силы обороны отбили 17 вражеских атак.
Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 809 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери врага составили 1510 человек. Также Силы обороны уничтожили:
- 8 танков;
- 26 боевых бронированных машин;
- 37 артиллерийских систем и не только.
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