За добу в Сумській області пролунало понад 200 вибухів

У п'ятницю, 23 березня росіяни здійснили 60 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, було зафіксовано 280 вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, МВС показало наслідки ударів Росії в Сумській області. За повідомленням, "є вулиці, від яких залишилися тільки назва. Буквально за десять днів окупанти вщент знищили адміністративний центр Великописарівської громади, що в Сумській області".

Крім того, в Сумах закладам освіти рекомендують перейти на змішане навчання. Зазначається, що кожен заклад освіти має право самостійно приймати рішення, з огляду на думки батьків.

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