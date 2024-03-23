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За добу в Сумській області пролунало понад 200 вибухів

Суми, Субота 23 березня 2024 03:20
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За добу в Сумській області пролунало понад 200 вибухів Фото: за добу в Сумській області пролунало понад 200 вибухів (росЗМІ)
Автор: Ксенія Вертебна

У п'ятницю, 23 березня росіяни здійснили 60 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, було зафіксовано 280 вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.

Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Свеська, Середино-Будська громади.

  • У Великописарівській громаді здійснено авіаудар НАР (12 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), обстріли з артилерії (13 вибухів), міномету (14 вибухів), РСЗВ (30 вибухів), обстріл дроном-камікадзе типу "FPV" (7 вибухів);
  • У Миропільській громаді ворог бив з міномету (8 вибухів), артилерії (5 вибухів) та скинув ВОГ з БПЛА (2 вибухи);
  • У Білопільській громаді було зафіксовано обстріли з танку (2 вибухи), гранатомету СПГ (5 вибухів), артилерії (18 вибухів), РСЗВ (10 вибухів), авіаудар НАР (10 вибухів), обстріл дроном-камікадзе типу "FPV" (5 вибухів). Також було здійснено авіаудар КАБ (2 вибухи. Внаслідок авіаудару поранено 1 цивільну особу;
  • У Свеській громаді був обстріл зі стрілецької зброї;
  • У Краснопільській громаді ворожим БпЛА було здійснено скид боєприпасів (2 вибухи), обстріли з міномету (16 вибухів), артилерії (19 вибухів), обстріл дроном-камікадзе типу "FPV" (1 вибух);
  • У Хотінській громаді росіяни вдарили з з артилерії (9 вибухів);
  • У Новослобідській громаді зафіксовано обстріл з артилерії (8 вибухів), міномету (2 вибухи);
  • У Шалигинській громаді були обстріли з артилерії (7 вибухів) та міномету (13 вибухів);
  • У Середино-Будській громаді відбулися обстріли дронами-камікадзе типу «FPV» (10 вибухів), з гранатомету АГС (22 вибухи) та обстріл з РСЗВ (4 вибухи);
  • У Миколаївській громаді здійснено обстріли з артилерії (10 вибухів);
  • У Юнаківській громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади.

Нагадаємо, МВС показало наслідки ударів Росії в Сумській області. За повідомленням, "є вулиці, від яких залишилися тільки назва. Буквально за десять днів окупанти вщент знищили адміністративний центр Великописарівської громади, що в Сумській області".

Крім того, в Сумах закладам освіти рекомендують перейти на змішане навчання. Зазначається, що кожен заклад освіти має право самостійно приймати рішення, з огляду на думки батьків.

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