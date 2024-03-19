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За добу в Сумській області пролунало 214 вибухів, - ОВА

Фото: за добу в Сумській області пролунало 214 вибухів, - ОВА (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Протягом 18 березня росіяни здійснили 50 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, загалом було зафіксовано 214 вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.

Обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Конотопська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.

  • у Хотінській громаді ворог бив з міномету, пролунало 9 вибухів;
  • у Юнаківській громаді було здійснено обстріл з артилерії (6 вибухів) та міномету (22 вибухів);
  • у Білопільській громаді зафіксовано обстріл з міномету (35 вибухів) та артилерії (33 вибухи), танку (7 вибухів), СПГ (9 вибухів);
  • у Миропільській громаді росіяни скинули 17 мін;
  • на території Великописарівської громади ворог завдав авіаударів КАБ (24 вибухи), ракетного удару, обстрілу з артилерії (9 вибухів) та міномету (8 вибухів);
  • у Середино-Будській громаді було зафіксовано обстріли дронами-камікадзе типу "FPV" (2 вибухи), артобстріли (11 вибухів) та обстріл з міномету (4 вибухи);
  • у Краснопільській громаді ворог вдарив з артилерії (4 вибухи) та міномету (2 вибухи);
  • у Шалигинській громаді здійснено обстріл з міномету (8 вибухів);
  • у Конотопській громаді завдано ракетний удар (2 вибухи) по цивільній інфраструктурі;
  • у Миколаївській громаді завдано ракетний удар по території громади (1 вибух);
  • в Есманьській громаді було здійснено обстріл зі стрілецької зброї.

 

Нагадаємо, 18 березня росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі в Конотопі. "Ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі міста Конотоп та населених пунктах Сумського району", - зазначено у заяві ОВА.

Інформації про загиблих не було. Внаслідок удару в місті пошкоджено об'єкти комунальної сфери. Голова Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив, що через обстріл постраждала тепломережа.

До слова, у четвер, 14 березня, в Сумській ОВА повідомили, що в області за два дні сталася піврічна норма обстрілів: пролунало 800 вибухів та збільшилося застосування КАБів.

Раніше ми писали, що під Бериславом троє чоловіків загинули від вибуху, коли намагалися розібрати FPV-дрон. За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, чоловіки 45, 55 і 67 років принесли додому FPV-дрон та почали його розбирати. В результаті цього боєприпас здетонував.

"Усі троє зазнали важких поранень і померли дорогою до лікарні", - йдеться в повідомленні.

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