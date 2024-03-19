За добу в Сумській області пролунало 214 вибухів, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, 18 березня росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі в Конотопі. "Ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі міста Конотоп та населених пунктах Сумського району", - зазначено у заяві ОВА.

Інформації про загиблих не було. Внаслідок удару в місті пошкоджено об'єкти комунальної сфери. Голова Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив, що через обстріл постраждала тепломережа.

До слова, у четвер, 14 березня, в Сумській ОВА повідомили, що в області за два дні сталася піврічна норма обстрілів: пролунало 800 вибухів та збільшилося застосування КАБів.

Раніше ми писали, що під Бериславом троє чоловіків загинули від вибуху, коли намагалися розібрати FPV-дрон. За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, чоловіки 45, 55 і 67 років принесли додому FPV-дрон та почали його розбирати. В результаті цього боєприпас здетонував.

"Усі троє зазнали важких поранень і померли дорогою до лікарні", - йдеться в повідомленні.

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