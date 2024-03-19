ua en ru
Вт, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За добу в Сумській області пролунало 214 вибухів, - ОВА

Суми, Вівторок 19 березня 2024 01:47
UA EN RU
За добу в Сумській області пролунало 214 вибухів, - ОВА Фото: за добу в Сумській області пролунало 214 вибухів, - ОВА (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Протягом 18 березня росіяни здійснили 50 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, загалом було зафіксовано 214 вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.

Обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Конотопська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.

  • у Хотінській громаді ворог бив з міномету, пролунало 9 вибухів;
  • у Юнаківській громаді було здійснено обстріл з артилерії (6 вибухів) та міномету (22 вибухів);
  • у Білопільській громаді зафіксовано обстріл з міномету (35 вибухів) та артилерії (33 вибухи), танку (7 вибухів), СПГ (9 вибухів);
  • у Миропільській громаді росіяни скинули 17 мін;
  • на території Великописарівської громади ворог завдав авіаударів КАБ (24 вибухи), ракетного удару, обстрілу з артилерії (9 вибухів) та міномету (8 вибухів);
  • у Середино-Будській громаді було зафіксовано обстріли дронами-камікадзе типу "FPV" (2 вибухи), артобстріли (11 вибухів) та обстріл з міномету (4 вибухи);
  • у Краснопільській громаді ворог вдарив з артилерії (4 вибухи) та міномету (2 вибухи);
  • у Шалигинській громаді здійснено обстріл з міномету (8 вибухів);
  • у Конотопській громаді завдано ракетний удар (2 вибухи) по цивільній інфраструктурі;
  • у Миколаївській громаді завдано ракетний удар по території громади (1 вибух);
  • в Есманьській громаді було здійснено обстріл зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, 18 березня росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі в Конотопі. "Ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі міста Конотоп та населених пунктах Сумського району", - зазначено у заяві ОВА.

Інформації про загиблих не було. Внаслідок удару в місті пошкоджено об'єкти комунальної сфери. Голова Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив, що через обстріл постраждала тепломережа.

До слова, у четвер, 14 березня, в Сумській ОВА повідомили, що в області за два дні сталася піврічна норма обстрілів: пролунало 800 вибухів та збільшилося застосування КАБів.

Раніше ми писали, що під Бериславом троє чоловіків загинули від вибуху, коли намагалися розібрати FPV-дрон. За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, чоловіки 45, 55 і 67 років принесли додому FPV-дрон та почали його розбирати. В результаті цього боєприпас здетонував.

"Усі троє зазнали важких поранень і померли дорогою до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Вибух Війна в Україні Війна Росії проти України Атака дронів
NEWS
Путін "виграв". Що чекає на РФ після виборів та до чого готуватися Україні
Путін "виграв". Що чекає на РФ після виборів та до чого готуватися Україні
DAILY
Пенсійні перспективи українців: солідарне жебрацтво чи індивідуальні накопичення
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Пенсійні перспективи українців: солідарне жебрацтво чи індивідуальні накопичення