За сутки в Сумской области раздалось 214 взрывов, - ОВА
В течение 18 марта россияне совершили 50 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, всего было зафиксировано 214 взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.
Обстрелы потерпели Николаевская, Миропольская, Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Конотопская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская общины.
- в Хотинской общине враг бил из миномета, раздалось 9 взрывов;
- в Юнаковской общине был произведен обстрел из артиллерии (6 взрывов) и миномета (22 взрывов);
- в Белопольской общине зафиксирован обстрел из миномета (35 взрывов) и артиллерии (33 взрыва), танка (7 взрывов), СПГ (9 взрывов);
- в Миропольской общине россияне сбросили 17 мин;
- на территории Великописаревской общины враг нанес авиаудары КАБ (24 взрыва), ракетный удар, обстрел из артиллерии (9 взрывов) и миномет (8 взрывов);
- в Середино-Будской общине были зафиксированы обстрелы дронами-камикадзе типа "FPV" (2 взрыва), артобстрелы (11 взрывов) и обстрел из миномета (4 взрыва);
- в Краснопольской общине враг ударил из артиллерии (4 взрыва) и миномета (2 взрыва);
- в Шалыгинской общине произведен обстрел из миномета (8 взрывов);
- в Конотопской общине нанесен ракетный удар (2 взрыва) по гражданской инфраструктуре;
- в Николаевской общине нанесен ракетный удар по территории общины (1 взрыв);
- в Эсманьской общине был произведен обстрел из стрелкового оружия.
Напомним, 18 марта россияне ударили по гражданской инфраструктуре в Конотопе . "Враг нанес удары по гражданской инфраструктуре города Конотоп и населенным пунктам Сумского района", - говорится в заявлении ОВА.
Информации о погибших не было. В результате удара в городе повреждены объекты коммунальной сферы. Глава Сумской ОВА Владимир Артюх сообщил, что из-за обстрелов пострадала теплосеть.
К слову, в четверг, 14 марта, в Сумской ОВА сообщили, что в области за два дня произошла полугодовая норма обстрелов : раздалось 800 взрывов и увеличилось применение КАБов.
Ранее мы писали, что под Бериславом трое мужчин погибли от взрыва , когда пытались разобрать FPV-дрон. По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, мужчины 45, 55 и 67 лет принесли домой FPV-дрон и начали его разбирать. В результате этого боеприпас сдетонировал.
"Все трое получили тяжелые ранения и умерли по дороге в больницу", - говорится в сообщении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .