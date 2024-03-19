За сутки в Сумской области раздалось 214 взрывов, - ОВА

В течение 18 марта россияне совершили 50 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, всего было зафиксировано 214 взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.

Напомним, 18 марта россияне ударили по гражданской инфраструктуре в Конотопе . "Враг нанес удары по гражданской инфраструктуре города Конотоп и населенным пунктам Сумского района", - говорится в заявлении ОВА.

Информации о погибших не было. В результате удара в городе повреждены объекты коммунальной сферы. Глава Сумской ОВА Владимир Артюх сообщил, что из-за обстрелов пострадала теплосеть.

К слову, в четверг, 14 марта, в Сумской ОВА сообщили, что в области за два дня произошла полугодовая норма обстрелов : раздалось 800 взрывов и увеличилось применение КАБов.

Ранее мы писали, что под Бериславом трое мужчин погибли от взрыва , когда пытались разобрать FPV-дрон. По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, мужчины 45, 55 и 67 лет принесли домой FPV-дрон и начали его разбирать. В результате этого боеприпас сдетонировал.

"Все трое получили тяжелые ранения и умерли по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

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