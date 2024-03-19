ua en ru
Вт, 19 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

За сутки в Сумской области раздалось 214 взрывов, - ОВА

Сумы, Вторник 19 марта 2024 01:47
UA EN RU
За сутки в Сумской области раздалось 214 взрывов, - ОВА Фото: за сутки в Сумской области раздалось 214 взрывов, - ОВА (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

В течение 18 марта россияне совершили 50 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, всего было зафиксировано 214 взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.

Обстрелы потерпели Николаевская, Миропольская, Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Конотопская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская общины.

  • в Хотинской общине враг бил из миномета, раздалось 9 взрывов;
  • в Юнаковской общине был произведен обстрел из артиллерии (6 взрывов) и миномета (22 взрывов);
  • в Белопольской общине зафиксирован обстрел из миномета (35 взрывов) и артиллерии (33 взрыва), танка (7 взрывов), СПГ (9 взрывов);
  • в Миропольской общине россияне сбросили 17 мин;
  • на территории Великописаревской общины враг нанес авиаудары КАБ (24 взрыва), ракетный удар, обстрел из артиллерии (9 взрывов) и миномет (8 взрывов);
  • в Середино-Будской общине были зафиксированы обстрелы дронами-камикадзе типа "FPV" (2 взрыва), артобстрелы (11 взрывов) и обстрел из миномета (4 взрыва);
  • в Краснопольской общине враг ударил из артиллерии (4 взрыва) и миномета (2 взрыва);
  • в Шалыгинской общине произведен обстрел из миномета (8 взрывов);
  • в Конотопской общине нанесен ракетный удар (2 взрыва) по гражданской инфраструктуре;
  • в Николаевской общине нанесен ракетный удар по территории общины (1 взрыв);
  • в Эсманьской общине был произведен обстрел из стрелкового оружия.

Напомним, 18 марта россияне ударили по гражданской инфраструктуре в Конотопе . "Враг нанес удары по гражданской инфраструктуре города Конотоп и населенным пунктам Сумского района", - говорится в заявлении ОВА.

Информации о погибших не было. В результате удара в городе повреждены объекты коммунальной сферы. Глава Сумской ОВА Владимир Артюх сообщил, что из-за обстрелов пострадала теплосеть.

К слову, в четверг, 14 марта, в Сумской ОВА сообщили, что в области за два дня произошла полугодовая норма обстрелов : раздалось 800 взрывов и увеличилось применение КАБов.

Ранее мы писали, что под Бериславом трое мужчин погибли от взрыва , когда пытались разобрать FPV-дрон. По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, мужчины 45, 55 и 67 лет принесли домой FPV-дрон и начали его разбирать. В результате этого боеприпас сдетонировал.

"Все трое получили тяжелые ранения и умерли по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Взрыв Война в Украине Война России против Украины Атака дронов
NEWS
Путин "выиграл". Что ждет РФ после выборов и к чему готовиться Украине
Путин "выиграл". Что ждет РФ после выборов и к чему готовиться Украине
DAILY
Пенсионные перспективы украинцев: солидарная нищета или индивидуальные накопления
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Пенсионные перспективы украинцев: солидарная нищета или индивидуальные накопления