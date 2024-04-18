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За сутки сбрасывают до 30 КАБов. РФ не прекращает попыток захватить Часов Яр

Четверг 18 апреля 2024 15:37
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За сутки сбрасывают до 30 КАБов. РФ не прекращает попыток захватить Часов Яр Архивное фото: Россия не оставляет попыток захватить город Часов Яр (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация не оставляет попыток захватить город Часов Яр в Донецкой области. Однако ситуация контролируется подразделениями ВСУ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире национального телемарафона.

По его словам, ситуация вокруг города достаточно сложная. Ведь враг пытается любым способом выйти на административные границы Донецкой области. Однако Силы обороны контролируют ситуацию.

"Противника в городе нет. Враг пока использует свое преимущество в воздухе, в ракетах и артиллерийских боеприпасах больших калибров, пытаясь проводить штурмовые действия", - рассказал Волошин.

Он также рассказал, что россияне используют уже привычную тактику - забрасывают город КАБами, уничтожая при этом гражданскую инфраструктуру. Россияне пытаются полностью уничтожить город, чтобы взять под контроль "кучу пыли".

"В сумме в общей сложности где-то от 20 до 30, а то бывает и больше, в сутки сбрасывает российская авиация бомб по позициям украинских защитников и по гражданской инфраструктуре", - сказал спикер.

Наступление РФ на Часов Яр

После захвата Авдеевки российские войска продолжают давить на востоке, чтобы прорвать оборону. Одним из приоритетов РФ стал Часов Яр.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне планируют захватить город Часов Яр под Бахмутом до 9 мая. Это позволит создать условия для дальнейшего продвижения врага в Краматорскую агломерацию.

Наиболее жесткие бои происходят в районах Первомайского и Водяного, а также к востоку от Часового Яра.

Подробно о том, что происходит во Часовом Яру и как Россия хочет захватить этот город – читайте в материале РБК-Украина.

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