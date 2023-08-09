За добу росіяни завдали майже 90 ударів по Запорізькій області: є поранений

Наслідки ударів по області

"Учора поліцейські зареєстрували 35 повідомлень про руйнування", - йдеться у повідомленні.

Під ворожим вогнем опинилися села Юльївка та Новоолександрівка Запорізького району, міста Гуляйполе та Оріхів, села Залізничне, Новоандріївка, Гуляйпільське, Новодарівка, Ольгівське, Чарівне, Червоне, Малинівка, Темирівка, Білогір′я, Левадне, Щербаки, Мала Токмачка, Затишшя Пологівського району, а також села Кам′янське, Степове, Лук’янівське та П'ятихатки Василівського району.

Фото: Наслідки обстрілів (zp.npu.gov.ua)

Зазначається, що внаслідок ракетної атаки у передмісті зруйновано територію транспортного господарства, пошкоджені складські приміщення, господарські споруди, сільгосптехніку.

Унаслідок обстрілів РФ є постраждалий

Вкотре від збройної агресії росіян страждають мешканці Пологівського району - ворог цілить по оселях жителів Гуляйполя та Оріхова, а також інших сіл регіону.

"Під час обстрілів 63-річний мешканець Оріхова отримав травматичну ампутацію руки, його госпіталізовано", - додали у поліції.

За фактом цих обстрілів вже відкриті кримінальні провадження.

Обстріли Запорізької області

Російські війська регулярно завдають ударів по селах і містах Запорізької області з артилерії, РСЗВ та інших видів озброєння.

Вчора, 7 серпня, російські війська тричі атакували житловий будинок в Оріхові Запорізької області. Внаслідок обстрілів виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

А 6 серпня за допомогою хімічних боєприпасів росіяни обстріляли район села Новоданилівка в Запорізькій області.