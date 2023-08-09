За сутки россияне нанесли почти 90 ударов по Запорожской области: есть раненый

Последствия ударов по области

"Вчера полицейские зарегистрировали 35 сообщений о разрушениях", - говорится в сообщении.

Под вражеским огнем оказались села Юльевка и Новоалександровка Запорожского района, города Гуляйполе и Орехов, села Железнодорожное, Новоандреевка, Гуляйпольское, Новодаровка, Ольговское, Волшебное, Красное, Малиновка, Темировка, Белогорье, Левадное, Щербаки, Малая Токмачка, Затишье Пологовского района, а также села Каменское, Степное, Лукьяновское и Пятихатки Васильевского района.

Фото: Последствия обстрелов (zp.npu.gov.ua)

Отмечается, что в результате ракетной атаки в пригороде разрушена территория транспортного хозяйства, повреждены складские помещения, хозяйственные постройки, сельхозтехника.

В результате обстрелов РФ является пострадавший

В очередной раз от вооруженной агрессии россиян страдают жители Пологовского района - враг целится по домам жителей Гуляйполя и Орехова, а также других сел региона.

"Во время обстрелов 63-летний житель Орехова получил травматическую ампутацию руки, он госпитализирован", - добавили в полиции.

По факту этих обстрелов уже открыты уголовные производства.

Обстрелы Запорожской области

Российские войска регулярно наносят удары по селам и городам Запорожской области по артиллерии, РСЗО и другим видам вооружения.

Вчера, 7 августа, российские войска трижды атаковали жилой дом в Орехове Запорожской области. В результате обстрелов возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

6 августа с помощью химических боеприпасов россияне обстреляли район села Новоданиловка в Запорожской области.