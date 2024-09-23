За добу росіяни втратили у війні з Україною 1330 солдатів і понад 80 артсистем, - ЗСУ

За останню добу з 22 на 23 вересня, росіяни втратили на фронті 1330 солдатів, 16 танків і 81 артилерійську систему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та обстріли

Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони просунулися у Луганській області. Натомість війська РФ мали успіх у Донецькій області.

Напередодні ввечері російські терористи вдарили керованою авіабомбою по Запоріжжю. Пошкоджена низка будівель, є поранені серед цивільних жителів.

Тим часом в Інституті вивчення війни розповіли, як удари по складах зі снарядами і ракетами вплинуть на логістику армії РФ.

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