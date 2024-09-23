За добу росіяни втратили у війні з Україною 1330 солдатів і понад 80 артсистем, - ЗСУ
За останню добу з 22 на 23 вересня, росіяни втратили на фронті 1330 солдатів, 16 танків і 81 артилерійську систему.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 643 750 (+1330) осіб ліквідовано;
- танків - 8784 (+16) од.;
- бойових броньованих машин - 17 252 (+30) од.;
- артилерійських систем - 18 414 (+81) од.;
- РСЗВ - 1197 (+2) од.;
- засоби ППО - 949 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15 699 (+71) од.;
- крилатих ракет - 2595 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 25 102 (+79) од.;
- спеціальної техніки - 3145 (+1) од.
Ситуація на фронті та обстріли
Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони просунулися у Луганській області. Натомість війська РФ мали успіх у Донецькій області.
Напередодні ввечері російські терористи вдарили керованою авіабомбою по Запоріжжю. Пошкоджена низка будівель, є поранені серед цивільних жителів.
Тим часом в Інституті вивчення війни розповіли, як удари по складах зі снарядами і ракетами вплинуть на логістику армії РФ.
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