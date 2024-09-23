За сутки россияне потеряли в войне с Украиной 1330 солдат и более 80 артсистем, - ВСУ
За последние сутки с 22 на 23 сентября, россияне потеряли на фронте 1330 солдат, 16 танков и 81 артиллерийскую систему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 643 750 (+1330) человек ликвидировано;
- танков - 8784 (+16) ед;
- боевых бронированных машин - 17 252 (+30) ед;
- артиллерийских систем - 18 414 (+81) ед;
- РСЗО - 1197 (+2) ед;
- средства ПВО - 949 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 699 (+71) ед;
- крылатых ракет - 2595 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 25 102 (+79) ед;
- специальной техники - 3145 (+1) ед.
Ситуация на фронте и обстрелы
Напомним, по данным ISW, Силы обороны продвинулись в Луганской области. Однако войска РФ имели успех в Донецкой области.
Накануне вечером российские террористы ударили управляемой авиабомбой по Запорожью. Поврежден ряд зданий, есть раненые среди гражданских жителей.
Тем временем в Институте изучения войны рассказали, как удары по складам со снарядами и ракетами повлияют на логистику армии РФ.
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