За сутки россияне потеряли в войне с Украиной 1330 солдат и более 80 артсистем, - ВСУ

За последние сутки с 22 на 23 сентября, россияне потеряли на фронте 1330 солдат, 16 танков и 81 артиллерийскую систему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.09.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и обстрелы

Напомним, по данным ISW, Силы обороны продвинулись в Луганской области. Однако войска РФ имели успех в Донецкой области.

Накануне вечером российские террористы ударили управляемой авиабомбой по Запорожью. Поврежден ряд зданий, есть раненые среди гражданских жителей.

Тем временем в Институте изучения войны рассказали, как удары по складам со снарядами и ракетами повлияют на логистику армии РФ.

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