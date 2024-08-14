За добу росіяни втратили на фронті п'ять РСЗВ, 57 артсистем і 1240 солдатів: дані Генштабу
Фото: росіяни втратили в Україні понад 1200 солдатів за минулу добу (Getty Images)
За останню добу з 13 на 14 серпня, росіяни втратили на фронті 1240 солдатів, 57 артилерійських систем і 5 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 594 400 (+1240) осіб ліквідовано;
- танків - 8476 (+21) од.;
- бойових броньованих машин - 16 402 (+17) од.;
- артилерійських систем - 16 821 (+57) од.;
- РСЗВ - 1151 (+5) од.;
- засоби ППО - 921 (+1) од.;
- літаків - 366 од.;
- гелікоптерів - 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13 548 (+57) од.;
- крилатих ракет - 2426 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 27 710 (+61) од.;
- спеціальної техніки - 2813 (+7) од.
Нагадаємо, за даними ISW, впродовж минулої доби Сили оборони просунулися на півдні та покращили стратегічне становище в Донецькій області.
Крім того, росіяни активізували атаки на Придніпровському напрямку.
Минулої ночі військові агресора знову атакували Україну ударними дронами. В низці областей оголошували тривогу, працювала ППО.
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