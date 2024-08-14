За добу росіяни втратили на фронті п'ять РСЗВ, 57 артсистем і 1240 солдатів: дані Генштабу

За останню добу з 13 на 14 серпня, росіяни втратили на фронті 1240 солдатів, 57 артилерійських систем і 5 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.08.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за даними ISW, впродовж минулої доби Сили оборони просунулися на півдні та покращили стратегічне становище в Донецькій області.

Крім того, росіяни активізували атаки на Придніпровському напрямку.

Минулої ночі військові агресора знову атакували Україну ударними дронами. В низці областей оголошували тривогу, працювала ППО.

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