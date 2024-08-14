За сутки россияне потеряли на фронте пять РСЗО, 57 артсистем и 1240 солдат: данные Генштаба

За последние сутки с 13 на 14 августа, россияне потеряли на фронте 1240 солдат, 57 артиллерийских систем и 5 реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.08.24 ориентировочно составили:

Напомним, по данным ISW, за прошедшие сутки Силы обороны продвинулись на юге и улучшили стратегическое положение в Донецкой области.

Кроме того, россияне активизировали атаки на Приднепровском направлении.

Прошлой ночью военные агрессора снова атаковали Украину ударными дронами. В ряде областей объявляли тревогу, работала ПВО.

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