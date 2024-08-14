За сутки россияне потеряли на фронте пять РСЗО, 57 артсистем и 1240 солдат: данные Генштаба
Фото: россияне потеряли в Украине более 1200 солдат за минувшие сутки (Getty Images)
За последние сутки с 13 на 14 августа, россияне потеряли на фронте 1240 солдат, 57 артиллерийских систем и 5 реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 594 400 (+1240) человек ликвидировано;
- танков - 8476 (+21) ед;
- боевых бронированных машин - 16 402 (+17) ед;
- артиллерийских систем - 16 821 (+57) ед;
- РСЗО - 1151 (+5) ед;
- средства ПВО - 921 (+1) ед;
- самолетов - 366 ед;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 548 (+57) ед;
- крылатых ракет - 2426 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 27 710 (+61) ед;
- специальной техники - 2813 (+7) ед.
Напомним, по данным ISW, за прошедшие сутки Силы обороны продвинулись на юге и улучшили стратегическое положение в Донецкой области.
Кроме того, россияне активизировали атаки на Приднепровском направлении.
Прошлой ночью военные агрессора снова атаковали Украину ударными дронами. В ряде областей объявляли тревогу, работала ПВО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.