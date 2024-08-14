ЗСУ відновили позиції біля Сіверська і просунулися в Запорізької області: карти ISW

Сили оборони України просунулися на Сіверському напрямку та в західній частині Запорізької області. Між тим на фронті фіксується просування російських окупантів поблизу Часового Яру та на південний захід від Донецька.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на новий звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські окупанти продовжували наступальні операції на північ і північний схід від міста Харкова 12 і 13 серпня, але не просунулися.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 12 і 13 серпня тривали бої в районі Глибокого, Липців та в районі Тихого і Вовчанська.

В угрупованні військ ЗСУ "Харків" поінформували, що загарбники перекидають частини 11-го танкового полку в район Глибокого для поповнення втрат в живій силі.

Також в ОТУ "Харків" ЗСУ додали, що російські окупанти змінили бойову охорону своїх позицій поблизу Стариці та провели евакуацію особового складу.

Харківське угруповання сил ЗСУ спостерігало за тим, як війська РФ облаштували нові пункти евакуації підрозділів 138-ї окремої мотострілецької бригади у Вовчанську. В ЗСУ зазначили, що окупанти продовжували штурми в районі багатоповерхівок у цьому місті.

Операція №2 - Луганська область

Бої тривали 13 серпня на лінії Куп’янськ - Сватове - Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися поблизу Табаївки, але в ISW не знайшли підтвердження.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що загарбники атакували поблизу Синьківки та Петропавлівки, Андріївки, Кругляківки, Стельмахівки, Берестового, Табаївки, Глушівки, Новоосинового, біля Макіївки, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Невського, Новосадового, Тернів, поблизу Торського та в районі Серебрянського лісу 12 і 13 серпня.

Операція №3 - Донецька область

Сили оборони України нещодавно відновили позиції на південний схід від Сіверська.

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 серпня, показують, що ЗСУ просунулися на захід від Спірного.

Російські окупанти продовжували наступальні дії в районі Білогорівки, поблизу Верхньокам'янського та біля Спірного 12 і 13 серпня.

Війська РФ нещодавно просунулися в напрямку Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 серпня, вказують на те, що окупанти просунулися поблизу Кліщіївки.

Бої тривали під Часовим Яром, поблизу Богданівки та Білої Гори 12 і 13 серпня.

Російські загарбники продовжували наступальні операції поблизу Торецька 11 серпня, але 13 серпня не було жодних підтверджених змін на лінії фронту.

Російські "воєнкори" стверджували 12 і 13 серпня, що путінські війська просунулися на південь від Залізного, в Нью-Йорку, в межах Північного та біля Пантелеймонівки.

12 і 13 серпня тривали бої під Торецьком, Залізним і під Нью-Йорком.

Російські окупанти нещодавно просунулися на схід від Покровська.

Український оглядач Костянтин Машовець і російський блогер заявили, що війська РФ просунулися в Іванівку 13 серпня, що вказує на те, що вони, ймовірно, захопили селище.

13 серпня російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися поблизу Гродівки, Сергіївки, Желанного та Свиридонівки.

Війська РФ продовжували наступ у районі Малинівки, біля Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Калинового, Єлизаветівки, Гродівки, під Новожеланним, Скучним, біля н.п. Птиче та Желанне 12 і 13 серпня.

Російські окупанти нещодавно просунулися на південний захід від міста Донецьк. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 серпня, показують, що загарбники просунулися в східну частину Костянтинівки.

Додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 13 серпня, показують, як ЗСУ відбивають російську механізовану атаку розміром до взводу на південь від Костянтинівки.

Російський блогер розповідав, що запеклі бої тривають на південь від Водяного поблизу невизначеної ділянки траси Т-0524 Костянтинівка-Вугледар.

Російські загарбники вели наступальні дії поблизу Калинового, біля Красногорівки та Георгіївки, біля Побєди, Костянтинівки, Парасковіївки та Водяного 12 і 13 серпня.

12 і 13 серпня путінські війська продовжували обстріли в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей, в тому числі поблизу Вугледара.

"Південна вісь"

Сили оборони України нещодавно незначно просунулися в західній частині Запорізької області під час продовження боїв 13 серпня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 11 серпня, показують, що ЗСУ просунулися на північний захід від Вербового.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що 12 і 13 серпня тривали бої біля Новоандріївки.

13 серпня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що не може підтвердити причину пожежі 11 серпня в Енергодарі та окупованій РФ українській Запорізькій атомній електростанції.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 12 і 13 серпня українські війська відбили російські атаки на лівому березі Херсонської області.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 13 серпня повідомляли, що від початку доби на фронті відбулося 111 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні поінформували, що російські окупанти активізувалися на Придніпровському напрямку, проте Покровський досі залишається найгарячішим.