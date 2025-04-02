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За добу росіяни втратили на фронті понад 1400 солдатів і 10 танків, - Генштаб

Фото: росіяни втратили багато військової техніки за добу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 1 на 2 квітня, російські загарбники втратили на фронті 1410 солдатів і 24 бойові броньовані машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 918 180 (+1410) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 515 (+10) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 880 (+24) од.;
  • артилерійських систем - 25 576 (+24) од.;
  • РСЗВ - 1347 од.;
  • засоби ППО - 1123 од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 31 505 (+43) од.;
  • крилатих ракет - 3123 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 42 687 (+41) од.;
  • спеціальної техніки - 3787 од.

Ситуація на фронті й атаки РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська мали успіх на Лиманському, Покровському та Курахівському напрямках, а також у Курській та Бєлгородській областях.

Вночі ворожі ударні дрони атакували цивільні підприємства у Харкові.

На місці падіння уламків спалахнули масштабні пожежі, є постраждалі.

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