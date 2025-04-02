За сутки россияне потеряли на фронте более 1400 солдат и 10 танков, - Генштаб

Ситуация на фронте и атаки РФ

По данным Института изучения войны (ISW), российские войска имели успех на Лиманском, Покровском и Кураховском направлениях, а также в Курской и Белгородской областях.

Ночью ударные дроны атаковали гражданские предприятия в Харькове.

На месте падения обломков вспыхнули пожары, есть пострадавшие.

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