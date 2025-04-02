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За сутки россияне потеряли на фронте более 1400 солдат и 10 танков, - Генштаб

Фото: россияне потеряли много военной техники за сутки (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 1 на 2 апреля, российские захватчики потеряли на фронте 1410 солдат и 24 боевые бронированные машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 918 180 (+1410) человек ликвидировано;
  • танков - 10 515 (+10) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 880 (+24) ед;
  • артиллерийских систем - 25 576 (+24) ед;
  • РСЗО - 1347 ед;
  • средства ПВО - 1123 ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 31 505 (+43) ед;
  • крылатых ракет - 3123 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 42 687 (+41) ед;
  • специальной техники - 3787 ед.

Ситуация на фронте и атаки РФ

По данным Института изучения войны (ISW), российские войска имели успех на Лиманском, Покровском и Кураховском направлениях, а также в Курской и Белгородской областях.

Ночью ударные дроны атаковали гражданские предприятия в Харькове.

На месте падения обломков вспыхнули пожары, есть пострадавшие.

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