За добу росіяни втратили на фронті 1530 солдатів і систему ППО, - ЗСУ

Ситуація на фронті та повітряні атаки

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх біля Торецька, але росіяни тиснуть біля Куп'янська, Кремінної та Покровська.

Минулої ночі Росія знову масштабно атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

У Києві тричі оголошували повітряну тривогу через наближення БпЛА. Працювали сили ППО.

Ввечері 18 грудня російські терористи обстріляли з артилерії село Циркуни в передмісті Харкова. Внаслідок атаки є поранені серед цивільних жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.