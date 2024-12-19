За добу росіяни втратили на фронті 1530 солдатів і систему ППО, - ЗСУ

За останню добу з 18 на 19 грудня, втрати росіян на фронті, серед іншого, становили 1530 солдатів, 27 бойових броньованих машин і 5 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.12.24 орієнтовно склали:
За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх біля Торецька, але росіяни тиснуть біля Куп'янська, Кремінної та Покровська.
Минулої ночі Росія знову масштабно атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".
У Києві тричі оголошували повітряну тривогу через наближення БпЛА. Працювали сили ППО.
Ввечері 18 грудня російські терористи обстріляли з артилерії село Циркуни в передмісті Харкова. Внаслідок атаки є поранені серед цивільних жителів.
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