ЗСУ просунулися біля Торецька, РФ тисне під Куп'янськом, Кремінною і Покровськом: карти ISW

Сили оборони України відновили раніше втрачені позиції поблизу Торецька. Разом з тим фіксується просування російських окупантів під Куп'янськом, Кремінною та Покровськом.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на оприлюднений 19 грудня звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Операція ЗСУ в Росії

18 грудня тривали бої в районі головного "українському плацдарму" в Курській області, але змін лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися поблизу Кругленького (на південний схід від Коренево), Плехового (на південь від Суджі), Руського Поріччя та Черкаського Поріччя (обидва на північ від Суджі)..

Командир українського взводу, що діє в Курській області, заявив, що ворог атакує малими та великими групами піхоти, але використовує менше техніки через українські удари безпілотників FPV.

Російські джерела продовжують уникати визнання розміщення північнокорейських військ у Курській області та ставлять під сумнів постійні західні повідомлення про те, що солдати КНДР діють у цьому районі.

Служба безпеки України (СБУ) 18 грудня заявила, що радіоперехоплення свідчать про те, що війська КНДР зазнали щонайменше 220 втрат протягом невизначених "кількох днів" штурмів у Курській області.

17 грудня The New York Times повідомила, що високопоставлений чиновник Пентагону заявив, що ЗСУ ліквідували або поранили "кілька сотень" північнокорейських солдатів у Курській області, і що солдати КНДР не мають достатнього бойового досвіду.

Ексерти ISW продовжують оцінювати, що Кремль, ймовірно, продовжуватиме уникати звітів про розгортання північнокорейських сил у Курській області, оскільки це означало б мовчазне визнання того, що РФ потрібні іноземні війська, щоб відвоювати свою власну територію, та спростувало б заяви диктатора Володимира Путіна про те, що операція ЗСУ в Курській області призвела до високого рівня вербовки росіян.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські окупанти нещодавно незначно просунулися на Харківському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, показують, що загарбники просунулися в центрі Вовчанська.

17 і 18 грудня війська РФ продовжували наступати під Вовчанськом.

Російський блогер стверджував, що ЗСУ контратакували в напрямку Глибокого, а командир українського батальйону 17 грудня заявив, що ЗСУ нещодавно закріпилися біля Глибокого.

Командир батальйону ЗСУ також попередив, що російські диверсійно-розвідувальні групи переодягаються в українську форму для проникнення в частини ЗСУ, що є порушенням законів війни.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські загарбники нещодавно незначно просунулися на Куп’янському та Кремінному напрямках. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, показують, що окупанти просунулися на півдні Дворічної та на сході Тернів.

18 грудня російське джерело стверджувало, що війська РФ начебто відкинули українські сили приблизно на 5 км від Табаївки та покращили позиції поблизу Лозової, проте в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ атакували біля Петропавлівки, Лозової, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Надії, Зеленого Гаю, Тернів, Ямполівки та в районі Серебрянського лісу 17 і 18 грудня.

17 грудня командир українського батальйону повідомив, що за останні два з половиною тижні (приблизно з 1 грудня) окупанти застосували біля Кругляківки близько 100 одиниць броньованої та легкоброньованої техніки, а ЗСУ знищили 90 одиниць цієї техніки.

Командир батальйону ЗСУ заявив, що війська РФ увійшли в Кругляківку, але українські захисники завадили ворогу просунутися до Колісниківки.

Командир екіпажу українського безпілотника, який діяв у цьому районі, спостерігав, що війська РФ щоденно проводять піхотні штурми на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Операція РФ №3 - Донецька область

Війська РФ 18 грудня продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просунулися.

17 і 18 грудня російські окупанти вели наступальні операції біля самого Сіверська, в районі Григорівки та Верхньокам'янського.

Командир українського батальйону, який діяв на Сіверському напрямку, повідомив, що окупанти скористалися поганими погодними умовами, щоб провести штурм із залученням близько 60 осіб особового складу, баггі, бронетранспортерів і мотоциклів у ніч проти 18 грудня.

Командувач батальону ЗСУ заявив, що війська РФ нещодавно збільшили кількість ударів керованими плануючими бомбами з 14 до 16 ударів протягом невизначеного попереднього тижня до понад 30 ударів цього тижня.

Офіцер української бригади, яка діяла на Сіверському напрямку, повідомив 18 грудня, що загарбники демонструють вищий рівень підготовки та координації між підрозділами, що він пояснив нещодавніми змінами командування у 3-й загальновійськовій армії РФ.

18 грудня війська РФ продовжували наступати у районі Часового Яру, але не просунулися.

17 і 18 грудня окупанти наступали в районі самого Часового Яру, на також в районі Григорівки, Білої Гори та Ступочок.

Російські блогери стверджували, що бої за вогнетривкий завод у центрі Часового Яру тривають, але конфігурація російських і українських позицій на заводі незрозуміла.

Сили оборони України нещодавно просунулися поблизу Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, показують, що ЗСУ відновили раніше втрачені позиції в південній частині Щербинівки (на захід від Торецька).

Між тим в районі Торецька фіксується й просування російських окупантів. Геолокаційні кадри від 18 грудня вказують на те, що загарбники незначно просунулися на захід від Неліпівки (на південь від Торецька).

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися до шахти "Центральна" в центрі Торецька, але в ISW не знайшли підтвердження.

17 і 18 грудня війська РФ вели наступальні операції біля самого Торецька, в районі Щербинівки та Диліївки.

Речниця Луганського угруповання військ ЗСУ майор Анастасія Бобовнікова 17 грудня повідомила, що тривають бої за шахту "Центральна" та прилеглі висоти на породних відвалах.

Бобовникова також заявила, що говорити про проникнення окупантів у шахту поки рано.

Війьска РФ нещодавно просунулися поблизу Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, показують, що окупанти просунулися поблизу залізничної лінії на північ від Нового Труду.

Російські блогери стверджували, що путінські війська захопили половину Даченського та просунулися в районі Новооленівки, на ділянці шириною 2,3 км і глибиною 1,35 км в районі Українки, по фронту до 800 метрів на захід від Новотроїцького та до Вовкового, однак в ISW не знайшли підтвердження.

Російське джерело стверджувало, що війська РФ просуваються з Новотроїцького (на південний захід від Покровська) у бік Нововасилівки (на захід від Новотроїцького), але незрозуміло, чи вдалося їм закріпитися.

Деякі російські джерела стверджували, що путінські війська почали штурм Піщаного та просунулися до околиць населеного пункту, але інше російське джерело стверджувало, що інформація про російські позиції в Піщаному є непідтвердженою.

18 грудня один російський блогер заявив, що ЗСУ контратакували поблизу Шевченка.

Російські окупанти наступали в районі Миролюбівки, Променя, біля Лисівки, Сухого Яру, Даченського, Зеленого, Нового Труду, Новоолексіївки, Пушкіне, Новооленівки, Нововасилівки, Новопустинки, Піщаного, Новотроїцького, Солоного, Шевченка, Новоєлизаветівки та Українки 17 і 18 грудня.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 18 грудня повідомив, що війська РФ знаходяться приблизно за 3 км від Покровська, а влада евакуювала з міста всіх дітей та їхні родини.

18 грудня російські окупанти продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, але не просунулися.

В угрупованні військ "Хортиця" ЗСУ повідомило, що українські бійці не змогли утримати деякі позиції на південно-східній околиці Сонцівки (на північний захід від Курахового) після російських атак в цьому районі.

В Міноборони РФ заявили про захоплення н.п. Старі Терни (на північний захід від Курахового), хоча в ISW оцінюють, що війська РФ окупували це село станом на 6 грудня.

Російські іблогери стверджували, що путінські війська захопили частину Сонцівки, що залишилася, і наступали на Курахове, на захід від Сонцівки та Зорі, між Сонцівками та Берестками, а також у напрямку Дачного.

Російський "воєнкор" стверджував, що російські підрозділи наступають у Шевченку, однак в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Російський блогер розповідав, що позиції РФ на південний захід від Старих Тернів розташовані менше ніж за 1 км від Дачного, але в ISW спостерігали лише геолокаційні докази для оцінки того, що росіяни поблизу Старих Тернів знаходяться приблизно за 2,2 км від Дачного.

Війьска РФ продовжували атакувати під самим Кураховим, поблизу Старих Тернів, Сонцівки, Петропавлівки та біля Дачного 17 і 18 грудня.

Російськізагарбники 18 грудня продовжували наступальні дії на Вугледарському напрямку, але не просунулися.

Російські блогери стверджували, що путінські війська просунулися в напрямку Костянтинополя та Улаків, та знаходяться в 1 км від Костянтинополя та в 3 км від Розлива, а також що війська РФ захопили Зеленівку та Гігант та просунувся на 1 км углиб і на 2,5 км в ширину поблизу Зеленівка.

17 і 18 грудня війська РФ продовжували наступати на північний захід від Вугледара поблизу Костянтинопольського, Сухих Ял, Зеленівки, Розлива та Янтарного.

18 грудня російські окупанти наступали у районі Великої Новосілки, але не просунулися.

В угрупованні військ "Хортиця" ЗСУ 18 грудня повідомили, що українські війська не змогли утримати деякі невизначені позиції після російських атак поблизу Нового Комара.

Російські блогери стверджували, що війська РФ захопили Новий Комар і Макарівку (на південь від Великої Новосілки) і просунулися на північ від Макарівки біля Сторожевого.

Російське джерело стверджувало, що війська РФ перетнули річку Мокрі Яли, атакуючи Сторожеве, однак в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Війська РФ наступали біля самої Великої Новосілки, коло Сторожевого і Благодатного, Новодарівки, в напрямку Темирівки та Новополя, біля Нових Комарів та Роздольне 17 і 18 грудня.

Російське джерело стверджує, що ЗСУ контратакують поблизу Великої Новосілки.

"Південна вісь"

Війська РФ продовжували наступати у західній частині Запорізької області поблизу Новоандріївки, Новоданилівки, у напрямку Оріхова 17 і 18 грудня, але не просунулися.

Російський блогер стверджував, що війська РФ просунулися до східної околиці Білогір’я, але в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

18 грудня Південне оперативне командування ЗСУ повідомило, що окупанти продовжують вести розвідку для майбутнього наступу на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

18 грудня російські джерела, включно з окупаційним гауляйтером Запорізької області Євгеном Балицьким, заявили, що ЗСУ запустили чотири ймовірно ракети Storm Shadow по окупованих Бердянську та Токмаку, але нібито не вразили запланованих цілей.

Війська РФ 17 і 18 грудня продовжували наступати на Дніпровському напрямку, в тому числі на лівобережжі Херсонської області, але не просунулися.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у вечірньому зведенні 18 грудня в Генеральному штабі ЗСУ інформували, що з початку доби на фронті вже відбулося 224 бойових зіткнень.

У військовому командуванні також розповіли, що найбільша кількість ворожих атак фіксувалася у Курській області та на Покровському напрямку.