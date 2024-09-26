За добу росіяни втратили на фронті 1400 солдатів і 67 БПЛА, - Генштаб

Ситуація на фронті та обстріли

Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони відвоювали позиції у Вовчанську Харківської області. Натомість загарбники мали успіх біля Вугледару.

Напередодні пізно ввечері росіяни обстріляли керованими авіабомбами Запоріжжя. Поранені восьмеро людей.

Крім того, Україну масштабно атакували ворожі дрони типу "Шахед". У Києві внаслідок падіння уламків пошкоджено житловий будинок і сталася розгерметизація газової труби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.