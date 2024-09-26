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За добу росіяни втратили на фронті 1400 солдатів і 67 БПЛА, - Генштаб

Фото: росіяни продовжують нести великі втрати у війні в Україні (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 25 на 26 вересня, росіяни втратили на фронті 1400 солдатів, 44 ББМ та понад 70 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 647 800 (+1400) осіб ліквідовано;
  • танків - 8825 (+10) од.;
  • бойових броньованих машин - 17 348 (+44) од.;
  • артилерійських систем - 18 620 (+71) од.;
  • РСЗВ - 1199 од.;
  • засоби ППО - 959 (+7) од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15 946 (+67) од.;
  • крилатих ракет - 2599 (+4) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 25 353 (+105) од.;
  • спеціальної техніки - 3190 (+22) од.

Ситуація на фронті та обстріли

Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони відвоювали позиції у Вовчанську Харківської області. Натомість загарбники мали успіх біля Вугледару.

Напередодні пізно ввечері росіяни обстріляли керованими авіабомбами Запоріжжя. Поранені восьмеро людей.

Крім того, Україну масштабно атакували ворожі дрони типу "Шахед". У Києві внаслідок падіння уламків пошкоджено житловий будинок і сталася розгерметизація газової труби.

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Війна Росії проти України