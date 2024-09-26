За добу росіяни втратили на фронті 1400 солдатів і 67 БПЛА, - Генштаб

За останню добу з 25 на 26 вересня, росіяни втратили на фронті 1400 солдатів, 44 ББМ та понад 70 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони відвоювали позиції у Вовчанську Харківської області. Натомість загарбники мали успіх біля Вугледару.
Напередодні пізно ввечері росіяни обстріляли керованими авіабомбами Запоріжжя. Поранені восьмеро людей.
Крім того, Україну масштабно атакували ворожі дрони типу "Шахед". У Києві внаслідок падіння уламків пошкоджено житловий будинок і сталася розгерметизація газової труби.
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