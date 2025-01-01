За добу росіяни втратили на фронті 1250 солдатів і гелікоптер, - Генштаб
За останню добу з 31 грудня на 1 січня, російські загарбники втратили на війні 1250 солдатів, 13 бойових броньованих машин і 4 артилерійські системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 790 800 (+1250) осіб ліквідовано;
- танків - 9672 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 20 043 (+13) од.;
- артилерійських систем - 21 532 (+4) од.;
- РСЗВ - 1256 од.;
- засоби ППО - 1032 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 330 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21 131 (+50) од.;
- крилатих ракет - 3003 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 32 675 (+49) од.;
- спеціальної техніки - 3672 (+1) од.
Ситуація на фронті та обстріли РФ
За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх біля Кремінної на Луганщині та в Курській області. Однак росіяни надалі тиснуть на п'яти напрямках.
В ніч на 31 грудня українські військові вперше в історії збили російський гелікоптер за допомогою ударного морського дрона Magura V5.
Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов назвав цю операцію історичною.
Вранці 1 січня у Києві було чути вибухи. Сили ППО збивали російські дрони-камікадзе "Шахед".
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