За сутки россияне потеряли на фронте 1250 солдат и вертолет, - Генштаб

За последние сутки с 31 декабря на 1 января, российские захватчики потеряли на войне 1250 солдат, 13 боевых бронированных машин и 4 артиллерийские системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.01.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех у Кременной на Луганщине и в Курской области. Однако россияне продолжают давить на пяти направлениях.

В ночь на 31 декабря украинские военные впервые в истории сбили российский вертолет с помощью ударного морского дрона Magura V5.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов назвал эту операцию исторической.

Утром 1 января в Киеве были слышны взрывы. Силы ПВО сбивали российские дроны-камикадзе "Шахед".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.