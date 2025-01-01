За сутки россияне потеряли на фронте 1250 солдат и вертолет, - Генштаб
За последние сутки с 31 декабря на 1 января, российские захватчики потеряли на войне 1250 солдат, 13 боевых бронированных машин и 4 артиллерийские системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 790 800 (+1250) человек ликвидировано;
- танков - 9672 (+4) ед;
- боевых бронированных машин - 20 043 (+13) ед;
- артиллерийских систем - 21 532 (+4) ед;
- РСЗО - 1256 ед;
- средства ПВО - 1032 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 330 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 21 131 (+50) ед;
- крылатых ракет - 3003 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 32 675 (+49) ед;
- специальной техники - 3672 (+1) ед.
Ситуация на фронте и обстрелы РФ
По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех у Кременной на Луганщине и в Курской области. Однако россияне продолжают давить на пяти направлениях.
В ночь на 31 декабря украинские военные впервые в истории сбили российский вертолет с помощью ударного морского дрона Magura V5.
Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов назвал эту операцию исторической.
Утром 1 января в Киеве были слышны взрывы. Силы ПВО сбивали российские дроны-камикадзе "Шахед".
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