За сутки россияне потеряли 1330 солдат и 190 единиц техники, - Генштаб
За последние сутки с 5 на 6 апреля, армия России потеряла на фронте 1330 солдат, 4 реактивные системы залпового огня и 56 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 923 670 (+1330) человек ликвидировано;
- танков - 10 554 (+13) ед;
- боевых бронированных машин - 21 972 (+20) ед;
- артиллерийских систем - 25 786 (+56) ед;
- РСЗО - 1354 (+4) ед;
- средства ПВО - 1124 ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 335 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 31 846 (+68) ед;
- крылатых ракет - 3130 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 43 050 (+96) ед;
- специальной техники - 3789 (+1) ед.
Ситуация на фронте и ракетный удар РФ
По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в районе Купянска, но россияне давят на трех направлениях.
Ночью российские террористы осуществили против Украины комбинированную атаку дронами и ракетами.
С вечера субботы во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за масштабной атаки БпЛА.
В 02:00 военные агрессора запустили в направлении Украины крылатые ракеты "Калибр" из района Анапы.
Около 05:00 захватчики ударили по Киеву баллистическими ракетами. В трех районах столицы зафиксированы разрушения и пожары.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.