За сутки россияне потеряли 1330 солдат и 190 единиц техники, - Генштаб

За последние сутки с 5 на 6 апреля, армия России потеряла на фронте 1330 солдат, 4 реактивные системы залпового огня и 56 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и ракетный удар РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в районе Купянска, но россияне давят на трех направлениях.

Ночью российские террористы осуществили против Украины комбинированную атаку дронами и ракетами.

С вечера субботы во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за масштабной атаки БпЛА.

В 02:00 военные агрессора запустили в направлении Украины крылатые ракеты "Калибр" из района Анапы.

Около 05:00 захватчики ударили по Киеву баллистическими ракетами. В трех районах столицы зафиксированы разрушения и пожары.

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