За добу росіяни втратили 1250 солдатів, дві РСЗВ і 58 артсистем, - Генштаб

Ситуація на фронті й обстріли російськими БпЛА

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони просунулися біля Торецька та в Курській області. Однак ворог намагається наступати на шести напрямках фронту.

Минулої ночі російські терористи атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошували повітряну тривогу, працювали сили ППО.

Вночі у білоруському місті Гомель було чутно потужні вибухи та спостерігалося падіння з неба палаючого об'єкта. Інцидент стався під час дронової атаки РФ проти України.

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