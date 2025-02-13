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За добу росіяни втратили 1250 солдатів, дві РСЗВ і 58 артсистем, - Генштаб

Фото: армія РФ втратила рекордну кількість техніки за добу (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Валерій Савицький

Впродовж доби з 12 на 13 лютого російська армія втратила на війні проти України 1250 солдатів і понад 270 одиниць техніки. Крім того, з початку повномасштабної війни росіяни втратили понад 10 тисяч танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 854 280 (+1250) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 040 (+17) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 894 (+23) од.;
  • артилерійських систем - 23 034 (+58) од.;
  • РСЗВ - 1278 (+2) од.;
  • засоби ППО - 1063 (+2) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 25 072 (+153) од.;
  • крилатих ракет - 3063 (+6) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 37 096 (+168) од.;
  • спеціальної техніки - 3744 (+2) од.

Ситуація на фронті й обстріли російськими БпЛА

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони просунулися біля Торецька та в Курській області. Однак ворог намагається наступати на шести напрямках фронту.

Минулої ночі російські терористи атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошували повітряну тривогу, працювали сили ППО.

Вночі у білоруському місті Гомель було чутно потужні вибухи та спостерігалося падіння з неба палаючого об'єкта. Інцидент стався під час дронової атаки РФ проти України.

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